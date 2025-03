Man (24) met schotwond op fietspad gevonden, politie zoekt naar dader

Een 24-jarige man uit Goirle is in de nacht van zondag op maandag neergeschoten. De politie vond de man met een schotwond op een fietspad aan de Notengaard in Goirle.

De eerste melding van de schietpartij kwam rond kwart over twaalf bij de politie binnen, zo meldt de politie op X. De schietpartij was waarschijnlijk aan de Elzengaard want daar heeft de politie een kogelhuls gevonden.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

De man raakte zwaargewond en een traumaheli werd opgeroepen. Uiteindelijk werd het slachtoffer in een ambulance, onder politiebegeleiding, naar het ziekenhuis gebracht. Zeer waarschijnlijk is de dader in een auto gevlucht, in de omgeving is tevergeefs gezocht. De politie zette de buurt af. Ze doet uitgebreid onderzoek in de buurt en bij een auto op straat.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.