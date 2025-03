Automobilist (32) bekneld na botsing, brandweer bevrijdt hem uit auto

Een man (32) uit Vinkel is zondagavond gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een andere auto. Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf op de Vughterweg, op de kruising met de op- en afrit van de A65 bij Vught. De man sloeg met zijn auto af, terwijl de andere bestuurder nog op snelheid op de doorgaande weg reed.

De man uit Vinkel raakte bekneld in zijn auto. De brandweer moest de deur verwijderen om hem uit zijn auto te kunnen halen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

Achter het stuur van de andere auto zat een 40-jarige vrouw uit Megen. Zij raakte lichtgewond en is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

De politie onderzoekt of er door de bestuurders door rood is gereden. Beide automobilisten moesten na het ongeval blazen. De blaastest van de 32-jarige man uit Vinkel gaf geen uitsluitsel. Een bloedonderzoek moet duidelijk maken of de man werkelijk onder invloed reed. Na het ongeluk was de Vughterweg in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid.