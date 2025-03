Advocaat 'aan dood ontsnapt', verdachte vervolgd voor mishandeling

De man die in de PI in Vught zijn advocaat heeft aangevallen, wordt vervolgd voor mishandeling. Dat laat het OM maandag weten. Advocaat Fred van Rossem deed aangifte van mishandeling en poging tot doodslag. "Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak zullen wij toelichten hoe wij tegen de zaak aankijken", reageert de woordvoerder.

Het voorval gebeurde vorige maand in het Huis van Bewaring in de PI, waar de verdachte vastzat. Advocaat Fred van Rossem had in een spreekkamer een gesprek met zijn cliënt, die verdacht wordt van poging tot diefstal en inbraak. Bij binnenkomst werd hij vanuit het niets door de man aangevallen, hij probeerde de advocaat te wurgen.

Noodknop

Een vaste noodknop op een van de muren in de kamer was zijn redding. Na twee mislukte pogingen, wist de advocaat de knop in te drukken en zo de beveiliging te alarmeren. Bewakers overmeesterden de man. De advocaat hield aan de aanval een bloedend oor, een pijnlijke keel en een hersenschudding over. Volgens Van Rossem is hij aan de dood ontsnapt. "Als hij me eerst over de tafel had getrokken, was het heel anders afgelopen”, vertelde hij eerder tegen Omroep Brabant.

Vorige week werd bekend dat Van Rossem aangifte heeft gedaan van mishandeling en poging tot doodslag. Hij is een maand later nog steeds getraumatiseerd en is ook niet langer de advocaat van de man. De verdachte moet op 2 mei voor de rechter verschijnen voor de aanval op Van Rossem.

De advocaat pleit voor een draagbare noodknop, maar de PI ziet daar niks in: