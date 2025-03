Zo kwam de rechter tot taakstraf voor relschoppers na geweld tegen politie

De reacties op het besluit van de rechter om acht relschoppers een taakstraf te geven voor rellen na een wedstrijd van RKC Waalwijk, liegen er niet om. Bij de rellen raakten twee agenten en een politiepaard gewond. Veel mensen vinden dat de voetbalsupporters er maar makkelijk mee wegkomen en dat ze eigenlijk een gevangenisstraf hadden moeten krijgen. Ook de politiebond vindt dat celstraf de norm moet zijn bij geweld tegen agenten. Toch zit het niet zo makkelijk in elkaar, legt persrechter Sanne Speekenbrink uit.

Acht supporters waren betrokken bij ongeregeldheden na een thuiswedstrijd in september vorig jaar. Vorige week kregen ze taakstraffen van 150 tot 240 uur opgelegd. Als ze de komende drie jaar toch weer de fout ingaan, moeten sommigen van hen twee maanden de cel in. Ook hebben ze een stadionverbod van drie jaar gekregen.

Voor vaak voorkomende misdrijven zijn oriëntatiepunten opgesteld die rechters kunnen gebruiken bij het bepalen van een straf. Dat zijn uitgangspunten voor het soort straf dat bij bepaalde misdrijven kan worden opgelegd. "Bij openlijke geweldpleging, zoals hier het geval is, is dat 150 uur taakstraf."

Als het gaat om geweld tegen hulpverleners kan de straf worden verhoogd. "Dat heeft de rechter hier ook gedaan. Bij vier van de verdachten is een taakstraf van 240 uur opgelegd. Dat is de maximale hoeveelheid."

"Soms kun je met een gevangenisstraf dan meer kwaad doen dan goed", zegt Speekenbrink. Over het algemeen komen verdachten er volgens haar meestal niet beter uit als hun leven overhoop wordt gehaald door ze naar de gevangenis te sturen. "Dan ontstaat er ook een kans dat ze in de toekomst nog een keer terug moeten komen naar de rechtbank."

Daarnaast is het volgens haar belangrijk om te kijken naar wat een straf voor invloed heeft op het verdere leven van een verdachte. Het is de bedoeling dat iemand niet nog een keer de fout ingaat. In het geval van de RKC-relschoppers was het belangrijk dat ze hun stabiele basis, zoals hun werk en gezin, niet zouden verliezen.

We moeten volgens Speekenbrink niet vergeten dat een taakstraf ook een hele zware maatregel is. Daar zijn mensen zich volgens haar vaak niet van bewust. "Een taakstraf is echt heel pittig. Mensen moeten dat allemaal doen naast hun gewone werk. Die 240 uur is omgerekend zes weken lang fulltime werken. Dat moet bijna allemaal doordeweeks gebeuren, dus daar moeten mensen vrij voor nemen. Daar hebben mensen heel lang en veel last van."

De acht supporters mogen daarnaast drie jaar lang het voetbalstadion niet meer in. "Dat doet soms meer pijn dan een taakstraf", zegt Speekenbrink.