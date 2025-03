Luidruchtig huisfeestje beëindigd door politie, boete voor bewoner

Een groep jongeren heeft het in de nacht van zondag op maandag erg bont gemaakt tijdens een huisfeestje in Best. Buurtbewoners klaagden over forse geluidsoverlast bij een huis aan de Eindhovenseweg-Zuid. Na meerdere waarschuwingen heeft de politie het terrein ontruimd.

Volgens een agent vond het feest plaats in een tent in de tuin van een groot woonhuis. De tientallen bezoekers zorgden voor flink wat geluidsoverlast, waardoor buurtbewoners de politie belden.

De politie ging aan het begin van de avond een kijkje nemen. Er stonden op dat moment tientallen auto's bij het huis. "We hebben aangegeven dat de muziek uit moest. De eigenaar beloofde dat dat zou gebeuren en toen zijn we weer vertrokken", vertelt een agent.

"Het terrein leeg krijgen was niet makkelijk."