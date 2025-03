Dit dorp is fel tegen de komst van azc: 'Niet zoveel asielzoekers hier’

Berlicum krijgt hoogstwaarschijnlijk een asielzoekerscentrum (azc). Dat heeft de gemeente maandagmiddag bekendgemaakt. Driehonderd vluchtelingen en statushouders zouden een plek moeten krijgen in een weiland aan de Runweg, voor maximaal tien jaar. Maar de buurt is er fel op tegen.

Chantal Verhagen van actiegroep 'Geen azc in Berlicum' legt uit: "Wij vinden het aantal van driehonderd asielzoekers veel te veel voor een klein dorp als Berlicum. We zijn bang voor de veiligheid en hebben hier te weinig voorzieningen. Bovendien er is helemaal niets met de buurtbewoners overlegd. De gemeente heeft alles in stilte gedaan. We zijn boos. Dat is wat we allemaal voelen in het dorp, boosheid."

Wie Berlicum via de Runweg binnenkomt, kan er niet omheen. Hier willen ze geen asielzoekerscentrum. Dat staat op stickers, spandoeken en borden langs de weg. In het weiland waar het azc moet komen, staat op een container met grote letters 'NEE tegen AZC'. Hoewel het besluit volgens de burgemeester nog niet definitief is, is dus al wel de beoogde locatie bekendgemaakt. Er zouden hier zo’n driehonderd mannen, vrouwen en gezinnen moeten komen. Maar daar is de buurt het helemaal niet mee eens.

Sinds het gerucht ging dat er hier mogelijk een asielzoekerscentrum zou komen, zijn er twee actiegroepen opgericht. 'Geen azc in Berlicum' en 'Natuur zegt nee tegen azc'.

Saskia Frunt hoort bij de laatste groep. Zij woont recht tegenover het weiland en krijgt er dus een hoop nieuwe buren bij. En daar is ze niet blij mee. Bovendien is ze bang voor schade aan de natuur. "De gekozen plek ligt aan een beschermd natuurgebied. Het is een unieke locatie waar veel dieren leven en mensen graag wandelen en fietsen. Daarom is het ongeschikt voor een azc. Bijna het hele dorp is tegen. Een petitie tegen de komst van het azc is al bijna drieduizend keer getekend."

De gemeente heeft de beoogde locatie bekendgemaakt in de hoop geruchten en onzekerheid bij de buurtbewoners weg te nemen. Maar of dat gelukt is, is maar de vraag. De buurtbewoners verzetten zich en willen dat de asielzoekers over meerdere locaties gaan worden verspreid. "Als ze die mensen zouden spreiden over Berlicum en de andere kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel, dan is het prima. Als we hier twintig of dertig mensen opvangen, dan kunnen zij worden opgenomen in de gemeenschap", denkt Verhagen.