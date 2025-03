Burgemeester Someren ziek: 'Te veel van mijzelf gevergd'

De burgemeester van Someren, Dilia Blok, heeft zich ziekgemeld. Dat heeft de gemeente Someren bekendgemaakt. Blok heeft bij de commissaris van de Koning laten weten dat ze zich wegens haar gezondheid voor ‘de komende periode’ ziekmeldt. Blok neemt op doktersadvies de tijd om aan rust en herstel te werken.

“De afgelopen periode in Someren heeft te veel van mij gevergd waardoor ik helaas heb moeten concluderen dat ik op dit moment niet de benodigde energie heb om mij met de volle 100 procent in te zetten voor de gemeente Someren,” aldus Blok in een verklaring op de website van de gemeente. “Ik kan voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op dit moment niet de burgemeester zijn die zij verdienen en nodig hebben. Daarom doe ik tijdelijk een stapje terug.” De taken van de burgemeester worden overgenomen door de nieuwe wethouder Patrick van der Broeck.

Het college laat in een reactie weten dat gezondheid het belangrijkste is. “Wij wensen haar een spoedig herstel en hopen dat ze weer snel volledig de oude is.”

"Nachten wakker gelegen."

De gemeente Someren kent een turbulente politiek. Een aantal jaren geleden werd wethouder Guido Schoolmeesters weggestuurd, nadat hij ervan werd beschuldigd zijn zoon te hebben voorgetrokken bij een huis. De kwestie ontaardde in een aantal zittingen bij de rechtbank waarbij ambtenaren onder ede moesten getuigen. Nadat de partij van Schoolmeesters bij de gemeenteraadsverkiezingen een zege boekte, trok Schoolmeesters zich juridisch terug. Hij zit nu in de gemeenteraad. In december vorig jaar nam wethouder Louis Swinkels ontslag na commotie over een gronddeal. De wethouder zou een lagere verkoopprijs hebben gehanteerd bij de deal en daardoor is de gemeente een grote som geld misgelopen. Burgemeester Blok zei, volgens lokale omroep Siris, 'nachten wakker te hebben gelegen' van de omstreden gronddeal. Inmiddels loopt er een raadsenquête om de deal te onderzoeken.

"Sprake van smaad."