Zware mishandeling na mislukte overval op casino: 'Gevaarlijke mannen'

Twee gewapende mannen hebben op vrijdagochtend 31 januari geprobeerd een overval te plegen op het Play World Casino in Made. Dat mislukte omdat het casino nog niet open was. Een voorbijganger moest het ontgelden en werd zwaar toegetakeld. In de uitzending van Bureau Brabant zijn beelden te zien van deze gruwelijke ochtend.

De twee verdachten komen die ochtend iets voor tien uur aan bij het casino aan de Kerkstraat. Op camerabeelden is te zien hoe de gewapende mannen voor een dichte deur van het casino staan. Het lijkt erop dat ze niet erg voorbereid zijn, want het casino is nog dicht. "Ze waren gewapend en erg gewelddadig. Gevaarlijke mannen", vertelt de politie.

Gewelddadige mishandeling

Na een kort overleg tussen de twee in zwart geklede mannen proberen ze nogmaals het pand binnen te komen. Ook deze poging mislukt. Op dat moment gaat een van de twee even weg. Niet veel later komt hij terug met een toevallige voorbijganger. Om de hoek van de ingang wordt deze persoon zwaar mishandeld. Op de camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer meerdere keren hard wordt geslagen en geschopt, ook tegen zijn hoofd. Vluchten

Na een korte tijd gaan de twee mannen er ineens vandoor. De vlucht wordt opgenomen door meerdere camera's. Op een parkeerplaats iets verderop is te zien dat de mannen in een rode auto stappen. Later blijkt het een huurauto te zijn. In die auto zit op het moment dat de twee mannen instappen een derde persoon. Deze rijdt meteen weg nadat de daders ingestapt zijn. De politie is op zoek naar de mannen van tussen de 20 en 25 jaar. Eén van hen is donker en de ander licht getint. Ook hadden ze een opvallende, rode koffer bij.