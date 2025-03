Notaris uit ambt gezet nadat hij tien jaar een erfenis niet afhandelde

Een notaris uit de regio Den Bosch is uit zijn ambt gezet. Maandag werd duidelijk dat de man zijn werk niet meer mag uitoefenen omdat hij de afwikkeling van een erfenis tien jaar op zijn beloop liet. Onder meer een woning, de inboedel en een auto verloederden door zijn gebrek aan handelen.

De notaris was vanaf dat moment verantwoordelijk voor de uitvoering van dat testament, maar heeft dat niet gedaan zoals er van hem verwacht mag worden.

In mei 2015 overleed een man op 72-jarige leeftijd. Hij had geen kinderen en zijn echtgenote was overleden. In zijn testament stond dat de erfenis naar twee goede doelen moest.

Geen concrete stappen

Zo heeft hij erfgenamen niet geïnformeerd over het testament. Daarnaast heeft hij de inboedel, auto en een woning laten verloederen. Hij ondernam zelfs geen actie toen hij hoorde dat de woning was gekraakt.

Meerdere berichten van het ministerie en boetes van de gemeente waren voor de notaris geen aanleiding om in actie te komen. Niets zorgde ervoor dat er concrete stappen werden gezet.

Niet zorgvuldig

Precies dat wordt hem nu kwalijk genomen door de kamer voor het notariaat. Dat zijn de tuchtrechters die een oordeel geven over het handelen volgens de regels die gelden voor een notaris. Zij vinden dat hij de belangrijkste kernwaarde, zorgvuldigheid, heeft geschonden.

De notaris zou jaren lang zijn 'kop in het zand' hebben gestoken om zo zijn fouten niet te hoeven zien. Het vertrouwen ontbreekt bij de kamer en ze is bang dat de notaris in de toekomst weer zal 'weglopen' voor zijn verantwoordelijkheid.

Om deze reden is de zwaarste tuchtmaatregel opgelegd: de ontzetting uit het ambt. Dat is noodzakelijk volgens de kamer voor het notariaat om het maatschappelijke vertrouwen in de notarisambt te beschermen.