Drugshandelaar Edin G. opnieuw aangehouden in Dubai

De veroordeelde drugshandelaar Edin G. uit Breda is opnieuw aangehouden in Dubai. Nederland heeft om de uitlevering van de drugshandelaar gevraagd. De Nederlands-Bosnische topcrimineel wordt ervan verdacht deel uit te maken van een internationaal drugskartel. Hij werd in november 2022 al opgepakt in Dubai, samen met tientallen andere verdachten.

In februari werd Edin G. gearresteerd op verzoek van Nederland, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door Crimesite. Hij moet nog een celstraf van zeven jaar uitzitten. Eind 2023 legde de rechtbank hem zeven jaar cel en een geldboete van 1 miljoen euro op voor het invoeren van grote partijen cocaïne en grondstoffen voor de productie van methamfetamine.

In april vorig jaar werden 23 bendeleden aangehouden uit de criminele groep van de Bredase drugshandelaar. Dat gebeurde tijdens een grootschalige actie in Bosnië en Herzegovina.