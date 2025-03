Beruchte hondenfokker eindelijk voor rechter: 10 maanden cel geëist

Eindelijk stonden de beruchte hondenfokker Jan Paridaans (69) ut Eersel en zijn ex-vrouw Stephanie Dul (50) dinsdag voor de rechtbank. Na vele controles en afgeblazen rechtszaken kon de zaak eindelijk inhoudelijk worden behandeld. In een bomvolle rechtszaal in Den Bosch hoorde Jan Paridaans twintig maanden eisen, waarvan tien voorwaardelijk en voor Stephanie Dul vijftien maanden, waarvan tien voorwaardelijk.

De twee hondenfokkers wordt kort gezegd verweten dat ze honderden honden in hun fokkerij Kwispel enzo de nodige zorg hebben onthouden. Bij controles werd geconstateerd dat het daar een vieze bende was en dat veel honden van alles mankeerden. Paridaans was fel en duidelijk in de rechtszaal. Hij is niet zo’n prater, maar meer van de harde oneliners: “Alles op het bedrijf was pico bello in orde”, “Alles was perfect, maar de controleurs van de NVWA schreven iets anders op” en “Elke dag werd alles schoongemaakt.” Het was duidelijk hoe Jan Paridaans twee jaar na de sluiting van zijn hondenfokkerij aan de Hoge Aardweg in Eersel tegen de zaak aankijkt. Hem treft geen blaam en de NVWA en de media krijgen van hem alle schuld.

"Zoveel aandacht. Mijn zaak moest kapot."

“Mijn bedrijf moest kapot. Wanneer kom je met de hamer, vroeg ik aan de mensen van de NVWA.” Als bewijs voor zijn stellingen wees Paridaans op de bomvolle rechtszaal. “Zoveel aandacht. Mijn zaak moest kapot.”

De lijst van tekortkomingen die de NVWA constateerde, is echter ellenlang: vieze hokken, vol met urine en poep, te veel honden per hok, te weinig droge en schone ligplaatsen, geen of vies drinkwater, korsten en wonden, vervuilde en geklitte vachten, huid- en oogaandoeningen, hokken met afgebroken voerbakken en uitstekende schroeven, magere honden, tandsteen en nog veel meer. En bij elke hercontrole bleken er zaken niet op orde gemaakt en werden weer nieuwe tekortkomingen geconstateerd. Ook werden er dwangsommen uitgedeeld. In december 2022 werden voor het eerst tientallen honden meegenomen die er ernstig aan toe waren en in januari nog eens ruim vierhonderd. Uiteindelijk werd het bedrijf op last van de NVWA gesloten in maart 2023 en werden ook de laatste 160 honden in beslag genomen. In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd zetten we alles op een rij:

Wachten op privacy instellingen...

Stephanie en Jan gaven dus vooral de media en de NVWA de schuld. Door alle negatieve publiciteit werden er geen pups meer verkocht en werden de hokken steeds voller. En toen mensen na de coronaperiode ook weer op vakantie mochten, verkocht Paridaans bijna geen hondje meer. “Eerst verkocht ik 130 tot 140 pups per maand. Later nog maar vijftien of zo. Ik hield honderden honden over in een paar maanden tijd.”

"Het werd steeds lastiger om alles schoon en netjes te houden."

Op het hoogtepunt of misschien wel dieptepunt zaten er zevenhonderd honden in hun fokkerij in Eersel. “En dan is het steeds lastiger om alles schoon en netjes te houden”, verklaarden de twee. En ook was het door alle aandacht steeds lastiger om personeel te krijgen. Het duurde lang voor Jan Paridaans en zijn ex-vrouw Stephanie Dul eindelijk voor de rechter stonden. Dierenwelzijnsorgnisatie House of Animals zette Kwispel enzo in 2022 in de schijnwerpers met een undercover reportage op YouTube. Aangespoord door House of Animals ging de NVWA vervolgens met de fokkerij aan de slag. Inmiddels heeft Paridaans een totaalverbod om dieren te houden.

Wachten op privacy instellingen...