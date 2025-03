112-nieuws: auto's verwoest door frontale botsing • rieten dak in brand

18.40

Twee auto's zijn vanavond flink beschadigd geraakt bij een frontale botsing aan het Oudeveld in Erp. De ravage op de weg is ook groot. Een van de bestuurders is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe ernstig de verwondingen precies zijn, is niet duidelijk. Hoe het met de andere bestuurder is, is ook niet duidelijk. Door de klap zijn de airbags van beide auto's geactiveerd. Beide auto's moeten weggetakeld worden door een bergingsbedrijf. De doorgaande weg was een tijdje niet begaanbaar.