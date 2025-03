112-nieuws: twee botsingen na elkaar • huis met rieten dak in brand

14.40

Er is brand uitgebroken in een huis aan de Suikerberk in Zundert. De brand woedde beneden in het huis. Er is is flinke schade in de rijtjeswoning.

De bewoners zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis, omdat ze rook hebben ingeademd. Hoe het nu met ze gaat, is nog niet bekend. De oorzaak van de brand wordt ook nog onderzocht.