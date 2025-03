Man opgepakt nadat hij agent meerdere malen slaat

Een politieagent is dinsdagnacht in Breda meerdere keren geslagen door een 55-jarige man. De agent vroeg de man, een Bredanaar, te vertrekken bij een pand aan de Slingerweg, maar de man weigerde. Vervolgens sloeg hij de agent in het gezicht.

Hij probeerde de agent daarna nog een keer te slaan, maar de agent kon die klap ontwijken. Daarna pakte de man de agent vast en sloeg hij hem nog een keer - die klap raakte hem wél. Uiteindelijk werd de man met hulp van een stroomstootwapen aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.