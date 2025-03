Man (27) na DNA-match opgepakt voor explosie bij huis

De politie heeft dinsdag een Bosschenaar opgepakt die verdacht wordt van het plaatsen van explosieven bij een huis. Hij zou eind oktober zwaar vuurwerk bij een voordeur van een huis aan de Zesde Herven in zijn woonplaats hebben geplaatst. Bij de explosie die volgde raakte niemand gewond, maar de voordeur van het huis werd compleet vernield.

Cobra's

Bij de aanhouding van de Bosschenaar in zijn huis vond de politie 12 soortgelijke Cobra's zoals die bij de ontploffing in oktober zijn gebruikt. Daarnaast had de man ook nog 200 gram hasj in huis. Alle spullen zijn door de politie in beslag genomen. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.

In Den Bosch zijn het afgelopen jaar tientallen ontploffingen geweest. Veel explosies hadden te maken met de dakdekkersoorlog. Of deze explosie in oktober daar ook mee te maken had, is niet duidelijk.