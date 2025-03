Fietser belandt in sloot en overlijdt, voorbijganger vindt hem

1/2 Een man is dinsdag in Heeswijk-Dinther overleden nadat hij met zijn fiets in de sloot reed.

Een man is dinsdag in Heeswijk-Dinther overleden nadat hij met zijn fiets in de sloot reed. Dat gebeurde aan de Droevendaal. Een voorbijganger zag hem daar, met zijn gezicht omlaag, in het water liggen.