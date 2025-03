Puur de Nijs houdt de muziek van Rob de Nijs na zijn dood levend

Op de dag dat Rob de Nijs overleed vroeg Helmonder Marcel Mulders (52) herinneringen aan de zanger met hem te delen in de mail. Zijn mailbak liep helemaal maandag vol, wat niet heel raar is aangezien Marcel de zanger is van de enige Rob de Nijs tributeband in Nederland. Zijn band met de naam 'Puur de Nijs' bestaat uit alleen maar Brabantse muzikanten en ze toeren door heel het land.

"Puur de Nijs ontstond vijf jaar geleden in de coronaperiode", vertelt zanger Marcel. "Het was voor mij privé een lastige tijd en vond troost in De Nijs' liedjes. Ze kwamen echt binnen. Ik speelde al in een andere band, uiteindelijk zijn we van repertoire veranderd en gingen we ons richten op zijn nummers. De muzikanten komen allemaal uit de regio Zuidoost Brabant."

Niet alleen Marcel en zijn bandleden werden geraakt door de muziek van Rob de Nijs. "Rob heeft echt heel veel fans en ze zitten overal. Rob maakte ook echt contact en tijd voor zijn publiek", gaat Marcel verder. "Hierdoor hebben heel veel liefhebbers persoonlijke herinneringen aan de zanger. Zo mailde een vrouw dat ze nog steeds onder een dekbed van Rob de Nijs slaapt, met haar man", grinnikt de Helmondse zanger. "Dit soort verhalen vertellen we ook op het podium, dat schept een band." Marcel heeft zijn icoon nooit persoonlijk ontmoet. "Ik heb hem wel een brief geschreven dat we een tributeband voor hem begonnen zijn. Ik heb hem daarin verteld dat zijn teksten voor veel mensen erg waardevol en troostend werken, zoals dat ook voor mij geldt. Dat ik het daarom belangrijk vind dat zijn muziek levend blijft en dat ik hoop dat ik daarin een kleine bijdrage mag leveren." Een reactie van de artiest heeft hij nooit gekregen. "Maar ik weet zeker dat hij hem gekregen heeft. Hij was toen al best ziek. Een afkeuring heb ik trouwens ook niet ontvangen." De stem van Marcel lijkt niet echt op die van De Nijs, maar daar hoort hij zijn publiek nooit over klagen. "Ik probeer dat gevoel te raken zoals Rob dat deed. Ik heb de indruk dat dat lukt." In hun shows van Puur de Nijs vertelt Marcel over het leven van de zanger, zijn hoogte- en dieptepunten die vaak als inspiratiebron dienden. Marcel vult dit aan met een kwetsbare persoonlijke noot wat de liedjes voor hem betekent hebben. Deze ontboezeming lokt dan vaak weer reactie uit bij het publiek die ook hun herinnering delen. Dat is kippenvel. Dan ben je samen met wildvreemden en deel je de liefde voor Rob de Nijs."