Burgemeester sluit weemoedig deur gemeentehuis: 'Ik ga de mensen missen'

Burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard had dinsdag zijn allerlaatste werkdag. Na 18 jaar stopt een van de langstzittende burgermeesters van Brabant ermee. Maar hij is zo verknocht geraakt aan het dorp, dat hij er niet meer weg wil. "Volgend jaar ga ik hier lekker carnaval vieren."

Toen Ederveen achttien jaar geleden naar Valkenswaard kwam was hij met 35 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Mensen in zijn omgeving vroegen hem soms meewarig waar hij aan begon. "Ik hoorde al gauw om me heen dat het niet de verwachting was dat ik lang zou blijven. Velen dachten dat ik snel verder zou gaan. Maar ik ben altijd iemand geweest die zich verankert in het gebied waar ik woon en werk. En als dat goed bevalt, gaat dat vanzelf lang zijn. Ja het is iets langer geworden dan ik gedacht had", zegt hij lachend. Wat hij zeker niet zal missen zijn de bedreigingen aan zijn persoon. Ruim tien jaar geleden is hij , vanwege zijn harde aanpak van de drugscriminaliteit en het sluiten van drugspanden, zelfs met de dood bedreigd. Bang was Ederveen naar eigen zeggen nooit.

"Ik was een van de eersten die hard optrad tegen drugscriminaliteit. Die drugspanden sloot. Ik wilde een burgemeester zijn die staat voor de veiligheid van zijn inwoners. Ik weet nog dat we een aantal weekenden met drugshonden in de horeca aan de gang zijn gegaan, dat was uniek". Het grootste compliment kreeg hij van ouders die zeiden door u optreden kunnen mijn kinderen veilig uitgaan. De afgelopen dagen hield de burgemeester een soort van afscheidstournee. Dat voelde voor hem als een warm bad, met meer dan zevenhonderd koekjes en meer dan duizend mensen. "De reacties waren van enorme dankbaarheid, daar werd ik emotioneel van. Je merkt dat je mensen geraakt hebt. Dan weet je dat je iets goed hebt gedaan." Op zijn laatste werkdag bracht Ederveen nog een bezoek aan een echtpaar dat 75 jaar getrouwd was. Het zijn juist die contacten met mensen, die hij gaat missen. Want de burgemeester genoot van dat soort bezoeken. "Ik hoop dat mijn opvolger dat ook blijft doen", zegt hij.

Ederveen op zijn laatste werkdag