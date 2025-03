Vlisco-stoffen hebben geen geheimen voor deze wandelende encyclopedie

Ruim 40 jaar werkte Joop Martens uit Asten voor textielbedrijf Vlisco in Helmond. Hij werkte met veel verschillende unieke patronen en is bijna een wandelende encyclopedie als het gaat om Vlisco-stoffen. Inmiddels is hij gepensioneerd, maar deelt hij graag zijn kennis over de in Afrika populaire stoffen. Een ontwerp van Vlisco is in Afrika nog steeds een statussymbool, weet Joop. “Mensen knippen de inscriptie Dutch Wax en Vlisco er niet af en dragen het zichtbaar”, legt hij uit.

“Afrikanen kijken anders aan tegen relaties", legt hij uit. "De meeste mannen, maar ook vrouwen, in een vaste relatie hebben ook wel eens een minnares of minnaar. Als een vrouw ’t Perdje draagt, wil ze daarmee zeggen dat ze harder loopt dan haar rivaal. Ze wil de nummer één blijven voor haar echtgenoot.” Overigens nemen de Afrikanen het Brabantse ‘t Perdje niet in de mond, in Nigeria heet het bijvoorbeeld Jumping Horse.

Draagt een West-Afrikaanse vrouw uit Franstalig gebied het dessin ’t Perdje van Vlisco? Dan is er iets aan de hand in de relatie, vertelt Joop Martens bijvoorbeeld in de lezingen die hij geeft.

De mensen in Afrika kochten volgens Martens bijna geen kleding. “De stoffen werden per 6 yard verkocht,” geeft hij aan. “Iedereen kende wel een naaister die een kledingstuk vervolgens precies zo maakte als de klant wilde. Bij een begrafenis of huwelijk bijvoorbeeld, koos de familie-oudste een dessin uit. Iedereen ging er dan mee aan de slag en kwam met verschillende kledingstukken. Maar het gekozen dessin liep dan als een rode draad door het feest heen. Want een begrafenis is daar vaak ook een feest.”

Een onderzoeksbureau wees Vlisco op de markten toen het begin deze eeuw wat slechter ging. “Jullie willen Louis Vuitton zijn, maar jullie stoffen liggen op een vieze markt. Toen is Vlisco begonnen met het openen van winkels. Maar veel stoffen worden nog steeds op de markt gekocht. “Het zit daar in de cultuur. Het is een ontmoetingsplek voor veel mensen.”

De kwaliteitsmanager woonde in de jaren tachtig en negentig meer dan tien jaar in Ivoorkust en Ghana, waar Vlisco nog steeds twee fabrieken heeft staan. “Ik heb er een geweldige tijd gehad", blikt hij terug. Dit ondanks de vele tochten over vieze markten waar de Vlisco-stoffen vaak lagen: “Met rottende vis, vliegen op het vlees en medicijnen die over de datum waren.”

Vlisco maakt alle ontwerpen nog steeds zelf in Helmond. En dat valt volgens Martens niet altijd in goede aarde. “Afrikanen willen geen enge dingen, zoals slangen en spinnen. Het bijgeloof is daar nog krachtig. Ook met symbolen moet je voorzichtig zijn. Vroeger dachten ze in Helmond de wijsheid in pacht te hebben met ontwerpen, maar dat is heel erg veranderd. Er is steeds ruggespraak met de Afrikaanse managers.”

De klassieke ontwerpen blijven populair en gaan in Afrika vaak over van moeder op dochter. Al wil de dochter ook een hippe spijkerbroek aan. "Toch valt ze, als ze wat ouder is, terug op de dessins", zegt Martens. "Tradities zijn er heel sterk geworteld."