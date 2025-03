Vrouw rijdt dronken in haar nieuwe auto en crasht tegen opvang Oekraïners

Een dronken vrouw is dinsdagnacht met haar auto tegen een gebouw gebotst aan de Vrouwkensakker in Nuenen. In het voormalige schoolgebouw worden Oekraïners opgevangen. De bestuurster, die zelf ook in de opvang woont, reed eerst door een hek en vervolgens over het oude schoolplein, waarna ze tegen de gevel van het pand knalde.

De bewoners werden rond halféén wakker van de harde knal. Zowel het gebouw als de auto raakten fors beschadigd. De vrouw zou de auto pas twee dagen in haar bezit hebben.

Het leek er even op dat de wagen na de crash in brand was gevlogen, maar toen de brandweer poolshoogte nam, bleek het om rook te gaan van koelvloeistof en de airbags. Uit een blaastest werd duidelijk dat de bestuurster onder invloed was van alcohol. Na een controle in de ambulance hebben agenten haar aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Foto: Persbureau Heitink.

