112-nieuws: auto botst tegen gevel gebouw • brand in boerderij

06.10

Een dronken vrouw is vannacht met haar auto tegen een gebouw gebotst aan de Vrouwkensakker in Nuenen. In het voormalige schoolgebouw worden Oekraïners opgevangen. De bestuurster, die zelf ook in de opvang woont, reed eerst door een hek en vervolgens over het oude schoolplein, waarna ze tegen de gevel van het pand knalde.

Lees hier verder.