A58 na uren van stremming door gestrande vrachtwagen weer vrij

Het verkeer op de snelweg A58 heeft tussen Breda en Tilburg tot tien uur woensdagavond last gehad van vertraging. Door een gestrande vrachtwagen met trailer was urenlang één rijstrook afgesloten. Het bergen van de combinatie en het herstel van het wegdek kostte veel tijd.

Ook op de snelweg A27 was er in de avondspits sprake van een enorme extra reistijd. Hier waren volgens de ANWB vóór Hank meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Eén rijstrook moest in de richting van Gorinchem worden afgesloten. De vertraging liep al snel op naar 80 minuten, maar even na vijf uur was de hele weg alweer vrijgegeven.

Toen liep de extra reistijd snel terug. Eén weggebruiker is nagekeken in de ambulance en ook een bergingsbedrijf is in actie gekomen.

Door de ongelukken op de A27 is het nog wel extra druk op de A59. Bij Hooipolder is er in beide richtingen een vertraging van 40 minuten ontstaan.