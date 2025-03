112-nieuws: auto botst tegen gevel gebouw • brand op dakterras

10.52

Op een dakterras van een pand aan de Riekevoort in Rijen is vanmorgen brand uitgebroken. Omstanders hebben de bewoners uit het pand gehaald en begonnen zelf met blussen. De brandweer bluste de laatste vlammen. Een omstander werd in een ambulance nagekeken. Op het dakterras stond een tuinset en hout in brand. De oorzaak is onbekend.