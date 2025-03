112-nieuws: veel witte rook in bedrijfspand • man onwel in stal

16.25

Bij een bedrijf op industrieterrein Ekkersrijt in Son is vanmiddag een chemische reactie ontstaan. Hierdoor werd een loods vol witte rook gezet. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, wel is er iemand door ambulancebroeders nagekeken. Het bedrijf heeft zelf al het personeel tijdig naar buiten geëvacueerd.

De hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en hebben de omgeving ruim afgezet. Zo is de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ingeschakeld om onderzoek te doen naar de chemische reactie en de gevolgen daarvan. Volgens een woordvoerder van de brandweer is die reactie ontstaan doordat primer uit een verpakking van een stellage was gevallen en daarna in aanraking was gekomen met een ander product: "Dit was niet de bedoeling."

Tegen kwart voor vijf zat de klus er voor de brandweer op en kon het bedrijf aan de slag.