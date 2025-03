112-nieuws: zoektocht met helikopter • man onwel in stal

13.42

In de milieustraat in Tilburg is dinsdagavond een 33-jarige man aangehouden. Op camerabeelden is te zien hoe hij in containers rommelde. De agenten controleerden hem en ontdekten dat hij spullen bij zich had die vaak worden gebruikt bij inbraken. De voorwerpen werden in beslag genomen en de man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is meegenomen naar het bureau. Daar zal hij worden verhoord.