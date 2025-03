Stralende lentezon keert terug, temperaturen tot 22 graden

De jas kan woensdag aan de kapstok blijven, want de lente keert weer terug. Na een heldere, koude start krijgt de zon alle kans en wordt het aangenaam warm met 17 graden. En dat is de aanloop naar nóg hogere temperaturen, de komende dagen. Vrijdag tikken we zelfs de 22 graden aan.

"Het is zonovergoten vandaag", beaamt Rico Schröder van Weerplaza. "Donderdag is dat ook zo, hoewel er dan een paar sluierwolken zijn, maar die houden de zon niet tegen. Het kwik loopt dan op naar 18 graden."

Vrijdag komen we uit op 21, misschien zelfs 22 graden in Brabant, met flinke zonneschijn. "Het ziet er echt lenteachtig uit, de komende dagen", zegt de weerman.

De grote vraag is natuurlijk, blijft het dit keer lente of duiken we na vrijdag toch weer de kou in? "Helaas, het blijft maart en dat is een echte overgangsmaand", zegt Schröder. "En dat betekent dat het alle kanten opgaat, qua weer."

Een zuidoostelijke wind voert de komende dagen warme lucht naar ons land, maar het is van korte duur, zegt de weerman: "Volgende week verandert de windrichting en wordt het opnieuw kouder. Dan hebben we waarschijnlijk weer een sjaal nodig."

Zaterdag is het in ieder geval nog droog met een graad of 17. Wel neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe. Vanaf zondag valt er dagelijks wat regen en zakt de temperatuur langzaam richting de 11 graden.