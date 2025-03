Man zwaargewond bij ongeluk op 'dodelijke' oversteek bij Aquabest

Een fietser is woensdagmorgen zwaargewond geraakt nadat hij bij een fietsoversteek op de Ekkersweijer in Best werd geschept door een bestelwagen. Op de oversteekplaats bij Aquabest zijn in het verleden vaker ernstige ongelukken gebeurd, ook met dodelijke afloop.

De man stak bij de fietsoversteekplaats de weg over. De bestuurder van de bestelwagen kon hem niet meer ontwijken.

Foto: Persbureau Heitink.

Een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk. Een arts heeft het slachtoffer gestabiliseerd, daarna is hij met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Vaker ongelukken

Op de weg, die parallel loopt aan de snelweg A50, zijn vaker ongelukken gebeurd. De oversteekplaats werd daarom verschillende keren aangepast om de veiligheid te vergroten.

Foto: Persbureau Heitink.