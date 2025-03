Ketaminegebruik in Europese steden: Eindhoven bijna koploper

Bijna nergens in Europa zijn meer sporen van ketamine gevonden in het rioolwater dan in Eindhoven. Alleen Amsterdam scoort nog iets hoger op de Europese ladder. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese drugsagentschap EUDA.

Eindhoven en Amsterdam voeren samen de lijst aan als het gaat om ketamine-sporen in het afvalwater. De hoofdstad heeft de koppositie stevig in handen: Amsterdam heeft bijna vijftig procent meer ketamine in het rioolwater zitten dan Eindhoven. Het is voor het eerst dat er ook gezocht werd naar sporen van deze drug. 'Thuisfeestjes doordeweeks'

Ketamine wordt in ziekenhuizen als pijnstiller gebruikt, maar ook onder uitgaanspubliek is het middel als drug populair. De drug is een wit of doorzichtig poeder wat door feestvierders wordt gesnoven.