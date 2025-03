Bestelbusje botst tegen boom: politie zoekt al hele dag gewonde bestuurder

De politie is al de hele dag op zoek naar de bestuurder van een bestelbusje, dat woensdag in alle vroegte bij Tilburg tegen een boom botste. De politie maakt zich zorgen om de bestuurder. De chauffeur is bij het ongeluk gewond geraakt, zo vermoedt de politie, omdat zijn voertuig total loss is.

Het bestelbusje raakte op de Provincialeweg N269, vlakbij Tilburg, van de weg en botste tegen een boom. Na de botsing, die rond vier uur gebeurde, lag de weg bezaaid met brokstukken. De politie is direct een zoektocht naar het slachtoffer begonnen, maar vooralsnog vergeefs. Zo heeft een helikopter boven de plaats van het ongeval gevlogen om het slachtoffer te kunnen vinden. De brandweer heeft na de melding van het ongeval met een warmtecamera gezocht.

De politie is nog bezig met de zoektocht naar de gewonde bestuurder van een bestelbusje (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.