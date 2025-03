Nu ook mazelenbesmettingen buiten basisschool, aantal gevallen gestegen

Het aantal mensen in Helmond met de mazelen is in een week tijd gestegen van dertien naar zeventien. De uitbraak op de Vrije School Peelland werd een paar weken terug ontdekt, nu zijn ook twee ziektegevallen buiten die school gemeld door de GGD Brabant Zuidoost.

De komende weken blijven maatregelen van kracht op de basisschool. Mensen moeten alert blijven op klachten en thuisblijven bij ziekte. Zowel volwassenen als kinderen zijn ziek geworden. Hoe het met de besmette mensen gaat, wil de GGD niet zeggen. Eind februari werden vier besmettingen ontdekt. Vier anderen hadden klachten, maar bij hen was de ziekte (nog) niet vastgesteld. De GGD weet nog niet wat de bron van de besmetting is. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, veroorzaakt door een virus. Het virus wordt verspreid via via kleine druppeltjes in de lucht door hoesten, niezen en praten.

De ziekte begint met koorts, verkoudheid, hoesten en rode ogen. Na drie tot zeven dagen ontstaat huiduitslag, die begint achter de oren en verspreidt zich daarna over het hele lichaam. Na contact met iemand met mazelen kan het zeven tot achttien dagen duren voor klachten ontstaan. Daarom benadrukt de GGD dat mensen de komende weken nog oplettend moeten zijn. Kwetsbare mensen

Mazelen geneest volgens de GGD meestal vanzelf. "Soms worden mensen ernstiger ziek van mazelen. Baby’s, ongevaccineerde zwangere vrouwen en mensen met een afweerstoornis lopen extra risico om ernstig ziek te worden van mazelen." In Nederland worden kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen mazelen. Het mazelenvaccin (BMR-vaccin) wordt twee keer gegeven en biedt ook bescherming tegen bof en rode hond. De eerste prik wordt gegeven op de leeftijd van veertien maanden en biedt dan al 95 procent bescherming. De tweede prik volgt op de leeftijd van drie tot negen jaar. Kinderen die in aanmerkingen komen voor de vaccinatie, worden vanzelf uitgenodigd.