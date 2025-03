Hond overleden bij frontale botsing tussen twee auto's, inzittenden gewond

Een hond is woensdag aan het begin van de avond overleden bij een frontale botsing tussen twee auto's op de N615 in Lieshout. Twee vrouwen en een man die in de wagens zaten, raakten bekneld. Zij moesten uit de auto's worden bevrijd.

Het ongeluk tussen de auto waar twee vrouwen in zaten en een wagen waar een man in zat, gebeurde rond zes uur. Twee mensen zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met de derde inzittende gaat. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hulpverleningsvoertuig naar Lieshout gereden om de mensen te bevrijden. De dierenambulance werd opgeroepen voor de hond, die het ongeluk niet overleefde. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De N615 is in beide richtingen dicht, omdat onder meer een vangrail hersteld moet worden.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.