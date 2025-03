Vrouw (78) verspreidt antisemitische posters en bedreigt buren met hark

Een 78-jarige vrouw zou het dorpje Andel op stelten hebben gezet, onder meer door antisemitische posters te verspreiden. Ook zou ze buurtgenoten hebben bedreigd met een hark en hen hebben beledigd. Dit meldt de politie.

De vrouw is woensdagmiddag aangehouden, nadat een gesprek met een wijkagent op niets was uitgelopen. Het is niet bekend hoe lang de vrouw, zoals de politie dat uitdrukt, het dorp laat opschrikken met haar discriminerend gedrag.