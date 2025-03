Froukje de Jonge voorgedragen als nieuwe burgemeester van Oss

De gemeenteraad van Oss heeft woensdagavond Froukje de Jonge (59) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de stad. Hoewel ze als sinds 2014 wethouder in Almere is, is de nieuwe eerste burger van Oss een echte Brabantse. Ze werd namelijk geboren in Eindhoven.

Profielschets Door de vroege aankondiging wilde Buijs de vertrouwenscommissie de ruimte geven om een goede opvolger te vinden. In totaal solliciteerden er twaalf mensen op het burgemeesterschap van Oss. Die moesten voldoen aan een stevig wensenlijstje.

Met Froukje de Jonge krijgt Oss opnieuw een ervaren bestuurster aan het roer. Wobine Buijs-Glaudemans was als sinds 2011 burgemeester van de stad. Afgelopen juni kondigde ze onverwachts aan dat ze haar derde termijn niet gaat afmaken.

De nieuwe eerste burger van Oss moest een verbinder zijn die ook in de stad zelf woont. Er werd ook gevraagd iemand die goed kan netwerken en die al de nodige ervaring in het gemeentebestuur heeft.

Ervaren

De Jonge kan dat afvinken. Zo was ze tijdens haar periode als wethouder Zorg, Jeugd, Onderwijs, Wonen& Zorg en Welzijn in Almere, al twee jaar waarnemend burgemeester in Stadskanaal.

Ze is getrouwd en heeft vijf kinderen. De Jonge studeerde Rechtsgeleerdheid in Nijmegen. Daarna was ze werkzaam in het Flevoziekenhuis Almere. Eerst als bedrijfsjurist, vervolgens als hoofd Bureau Management Ondersteuning en secretaris Raad van Bestuur en tot slot als dienstdirecteur concernstaf. Ze brengt dus veel bestuurservaring mee naar Oss.

Beëdiging

Froukje de Jong is nog niet officieel burgemeester van Oss, al is dat na haar voordracht door de gemeenteraad normaal gesproken slechts een formaliteit. De Minister van Binnenlandse Zaken behandelt de aanbeveling van de raad in de Ministerraad.

Als de Ministerraad de voordracht goedkeurt, draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Die beslist vervolgens als laatste over de benoeming van de nieuwe burgemeester. Maar het komt bijna nooit voor dat hij geen goedkeuring geeft. De planning is dat Froukje de Jonge voor het zomerreces, ergens in mei, beëdigd wordt.