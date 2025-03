Informatieavond over azc in Berlicum eindigt in chaos en boosheid

Een druk bezochte informatieavond over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum aan de Runweg in Berlicum is woensdagavond behoorlijk ontspoord. Nog voor wethouder Theo Geldens van de gemeente Sint-Michielsgestel zijn toelichting kon geven, klonk er luid boe-geroep vanuit de chaotische zaal. Woedende inwoners schreeuwden hun frustratie: “We willen geen azc!” en “Alles is al geregeld achter onze rug om!”

In het centrum van Berlicum, waar de bijeenkomst plaatsvond, verzamelden zich tientallen demonstranten met spandoeken, fakkels, toeters en megafoons. Binnen was het niet veel rustiger. “Zakkenvullers”, “Kut-COA”, en “Wij willen geen azc”, werd er geschreeuwd. De wethouder probeerde de aanwezigen tot rust te manen, maar werd meerdere keren onderbroken door geschreeuw. Op de vraag hoe hij zelf zou reageren als er een azc in zijn achtertuin kwam, gaf de wethouder een opvallend openhartig antwoord: “Ik zou het ontzettend vervelend vinden en het zou mij ook beangstigen.”

“Het wordt ons gewoon door de strot geduwd.”

Zijn woorden maakten weinig indruk op de woedende inwoners. “Het wordt ons gewoon door de strot geduwd,” aldus een boze inwoner. "Als het nog niet definitief is, zeg dan maar gewoon ‘nee’ tegen het COA,” wordt er geroepen.

De gemeente maakte maandagmiddag bekend dat driehonderd vluchtelingen en statushouders een plek moeten krijgen in een weiland aan de Runweg, voor maximaal tien jaar. Veel bewoners voelen zich overvallen door dit nieuws en zeggen dat zij hier totaal niet bij betrokken zijn.



Maar wethouder Theo Geldens benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen: “De locatie die in beeld is aan de Runweg, is zeer waarschijnlijk de locatie, maar er is nog geen definitieve overeenkomst met het COA.” Toch wisten zijn woorden de gemoederen niet te bedaren.

“Ik kan die veiligheid niet garanderen.”

Bewoners uitten met name hun zorgen over de veiligheid. Mede omdat de politie nu al niet meer aanwezig is in Berlicum. Geldens: “Ik kan die veiligheid niet garanderen, maar de gemeente zal er alles aan doen om goede afspraken te maken met het COA.” De wethouder vindt dat de zaal deze avond ‘een heel krachtig signaal af heeft gegeven over de veiligheid’. “Ik zie dat het een heel groot punt van zorg is, maar ik kan daar vanavond geen oplossing voor bieden. We zien dat het belangrijk is en we gaan ons inzetten om dit zo goed mogelijk te regelen.”

“Het is nog niet bekend wie er naar Berlicum komen.”

Het gerucht dat er uitsluitend alleenstaande mannen zouden komen, baarde veel inwoners extra zorgen. Een bewoner vroeg om duidelijkheid: “Kunnen we de toezegging krijgen of het gaat om gezinnen die hulp nodig hebben, of om mannen die hier hun geluk komen zoeken?” Wethouder Geldens kon die garantie niet geven. “Het is nog niet bekend wie er naar Berlicum komen.” Een woordvoerder van het COA benadrukte dat zowel alleenstaande mannen als vrouwen als gezinnen over verschillende azc’s worden verspreid. De informatie uit de bewonersbijeenkomst wordt meegenomen in het definitieve besluit. Wanneer de gemeente een besluit neemt, is niet duidelijk. Op 2 april volgt er eerst nog eenzelfde bijeenkomst voor de inwoners van Berlicum.