Poging tot doodslag op agenten eindigt in 3 jaar cel

Een Eindhovenaar heeft zich eind oktober 2021 schuldig gemaakt aan drie pogingen tot doodslag toen hij met zijn auto op twee politiewagens inreed. De rechtbank in Den Bosch heeft de man hiervoor een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Ook raakt hij voor 1,5 jaar zijn rijbewijs kwijt en moet hij ongeveer 5000 euro aan schadevergoedingen betalen.

De nu 30-jarige automobilist werd ’s nachts achtervolgd door de politie, nadat hij een stopteken had genegeerd. De Eindhovenaar ging er vandoor met een enorme snelheid. Via Haaren, Boxtel en Esch zette hij koers richting Eindhoven, waarna de wagen in Waalre aan de kant kon worden gezet.

Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Op de Willibrorduslaan in Waalre was een wegblokkade opgezet, maar ook dat schrok de bestuurder niet af. Hij ramde een aantal politiewagens voordat hij zijn wilde race moest staken. Ook toen meende de Eindhovenaar de agenten te snel af te kunnen zijn. Met de twee personen van toen 17 en 20 die ook in zijn auto zaten, zette hij het op een rennen. Tevergeefs, na een korte achtervolging, onder meer met een politiehond, werd het trio alsnog in de kraag gevat.