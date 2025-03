Influencer die 'alawieten wil uitroeien' vlucht huis uit na bekogeling

Influencer Asil is haar huis in Wijk en Aalburg uit gevlucht nadat er een steen door haar slaapkamer werd gegooid. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD). De 26-jarige vrouw zorgde vorige week voor flink wat ophef. Ze riep in een video op 'Alawieten in mootjes te hakken en in zee te gooien zodat de vissen niet verhongeren.' De politie arresteerde haar thuis voor online haatzaaien en discriminatie.

Redactie Geschreven door

De video waarin ze opriep om de religieuze minderheid in haar thuisland Syrië uit te roeien, werd miljoenen keren bekeken. Het omstreden filmpje is inmiddels offline gehaald. Vlak voor afgelopen weekend liet de politie de Syrisch-Nederlandse Asil vrij. Maar ze staat wel onder toezicht van de reclassering. Er is haar verboden zich te uiten op kanalen met een groot bereik en ze mag ook niet zonder toestemming buiten Nederland en België reizen. Steen door ruit

De influencer is inmiddels haar huis uit gevlucht. Zaterdagnacht vloog er een steen door het slaapkamerraam op de eerste etage van haar huis. Volgens omwonenden zou de vrouw meteen met haar gezin vertrokken zijn. De buurt heeft daarna niets meer van de influencer gehoord.

De kapotte ruit is inmiddels dichtgetimmerd met een stuk hout en de rolluiken van de vrouw haar huis zijn naar beneden. De buurt vermoedt dat Asil haar woonadres rondgaat op het internet. De politie zou extra surveilleren in de straat na het incident. Het is niet de eerste keer dat er gedoe is rond de vrouw. Een paar maanden terug trok ze in het nabijgelegen dorp Veen een Israëlische vlag van een huis en gooide die in een sloot. Ook zocht ze de confrontatie met de bewoner van het bewuste huis. Asil filmde haar actie en plaatste het online. Na deze actie verhuisde ze naar Wijk en Aalburg. Aanleiding zouden klachten over overlast zijn. De vrouw is omstreden, maar ook populair op sociale media. Ze heeft meer dan een kwart miljoen volgers die haar tientallen video's bekijken. Weer overlast

Ook in Wijk en Aalburg zou Asil weer overlast veroorzaken. De gemeente Altena, waar Wijk en Aalburg onder valt, zegt tegen het AD meerdere meldingen ontvangen te hebben. De buurt verwacht dat als de vrouw terugkeert na haar woning, de situatie escaleert. Daarom willen omwonenden dat de gemeente actie onderneemt. Die zegt in gesprek te gaan met de buurt. Door Tweede Kamerleden van NSC, CDA en GroenLinks-PvdA zijn vragen gesteld over de influencer. Zij willen van de minister van Justitie en Veiligheid weten hoe vaak dit soort gewelddadige oproepen voorkomen in Nederland. Ook willen de fracties weten of het mogelijk is om verdachten zoals Asil op te sporen en vervolgen.