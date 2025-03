Frans Bauer blikt terug op Bananasplit, deze Brabanders fopte hij finaal

Het is 45 jaar geleden dat het iconische tv-programma Bananasplit voor het eerst op tv kwam. Het programma met verborgen camera was een enorme hit. Frans Bauer presenteerde het zo'n vijf jaar. Hij blikt komend weekend terug op alle grappen en grollen die met de verborgen camera gemaakt zijn. Bekijk hier de beste grappen van Bananasplit waar Brabanders aan ten prooi vielen.

Dit weekend stapt Bauer terug in de tijd met de eerste aflevering van 'Het leukste van 45 jaar Bananasplit' waarin hij langs gaat bij mensen die hij eerder voor gek hield. De beste grap in al die jaren kan hij niet opnoemen, vertelt hij bij Omroep Brabant radioprogramma KEIgoeiemorgen: “Het waren er honderden! Wat opvalt, ze zijn niet verouderd. Ze zouden zo weer de buis op kunnen.”

Het grote geheim van Bananasplit is volgens hem een ervaring die in het begin echt waar zou kunnen zijn. “Maar naarmate je er verder in komt, wordt de ervaring steeds onwaarschijnlijker. De mensen die gefopt worden, moeten het wel leuk vinden. We hebben in al die jaren nooit iemand gehad die het niet leuk vond.”

Frans zocht voor het nieuwe tv-programma bekende Nederlanders op die voor de gek zijn gehouden. Wie hij precies opzoekt, is nog niet bekend. Maar komen er ook nieuwe grappen waarbij beroemdheden weer voor de gek worden gehouden? “Als dat zo zou zijn, dan zou ik dat niet zeggen”, aldus een diplomatieke Frans.