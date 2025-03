Vrouwen krijgen vaak te maken met straatintimidatie, dit kun jij doen

Nafluiten, nasissen of zelfs betast worden op straat, 83 procent van de vrouwen en meisjes krijgt er mee te maken. Lieke Gaminde is voorzitter van stichting Stop Straatintimidatie en geeft er workshops over. Ze vertelt wat je het beste kunt doen als je het ziet gebeuren.

Lav Lukac Geschreven door

"Loop niet door als je ziet dat iemand wordt lastiggevallen, grijp meteen in", tipt ze als eerste. "Dat gebeurt echt veel te weinig, en is juist zo belangrijk." Lieke heeft zelf ook vaak genoeg te maken gekregen met intimidatie op straat en geeft nu advies aan omstanders om het te voorkomen.

"Je kunt met kleine dingen al helpen."

"Mensen zijn vaak bang om de confrontatie aan te gaan. Maar dat is vaak niet nodig, je kunt talloze kleine dingen doen die helpen", zegt ze.

Onderbreek de situatie door een vraag aan de pleger te stellen. Die hoeft niks met het onderwerp te maken te hebben. 'Kun je me vertellen waar het station is? Mijn telefoon is leeg', bijvoorbeeld.

Loop even naar het slachtoffer toe en vraag of diegene oké is.

Doe alsof je de persoon die wordt lastiggevallen kent. Maak even een praatje, of neem iemand aan de hand mee.

Film de situatie.

Bespreek het met je vrienden, zouden zij ingrijpen? En waar ligt voor hen de grens? "Je hoeft niet meteen de 'cool guy' of 'cool girl' te zijn en ergens tussen te springen", zegt Anne Grefkens. Zij is een van de vrouwen die regelmatig met straatintimidatie te maken krijgt. Ze wordt vaak nagefloten of nagesist. "Maar ik ben ook wel eens achtervolgd. Daarnaast is een man ooit naar me toegelopen terwijl hij aan zichzelf zat."

"Ik besefte dat dit niet alleen in het donker gebeurt, maar ook op klaarlichte dag."

Daardoor voelt Anne zich erg onveilig. "Ik voelde me een object. Ik besefte me ook ineens dat dit niet alleen in het donker in een steegje gebeurt, maar ook op klaarlichte dag en dat omstanders vaak niks doen." "Daarom deel ik mijn locatie met vriendinnen, stop ik mijn sleutels tussen mijn handen en in de avond doe ik een donkere lange jas aan. Mijn haren verstop ik onder de capuchon en ik doe geen hakken aan zodat ik kan rennen als er iets gebeurt." "Ik merk dat mensen verafschuwd zijn als ik deze verhalen vertel", zegt Anne. "Maar ik denk dat vrouwen er gewend aan zijn geraakt. Ze vinden misschien dat het er een beetje bij hoort. Veel mannen weten niet dat het probleem zo vaak voorkomt." "Natuurlijk mag je wel flirten", voegt Anne er aan toe. "Maar dat is een wisselwerking. En je voelt gauw genoeg als iemand je aankijkt of een open houding aanneemt. Als iemand niet reageert, hoef je ook niet door te gaan."

Femicide Het expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling schenkt deze week extra aandacht aan femicide. "Straatintimidatie en femicide lijken geen verband te hebben met elkaar, maar het zijn allebei vormen van geweld tegen vrouwen", aldus Gaminde.