Man overvallen terwijl hij stoep voor zijn huis staat te vegen

Een man is donderdag op klaarlichte dag beroofd toen hij de stoep voor zijn huis aan het vegen was. Dat gebeurde op de Ringbaan-Noord In Tilburg.

Een grijs-witte auto met Duits kenteken stopte bij het huis. De man werd vervolgens aangesproken door twee personen die de weg wilden weten. Kort daarna werd hij beroofd.

Hoe dat precies is gegaan, is nog onduidelijk. De twee hebben volgens de politie iets buitgemaakt, maar wat precies kan een woordvoerder niet zeggen. Het slachtoffer van de beroving raakte niet gewond. Klopjacht

Meerdere politie-eenheden zijn donderdagmiddag in de wijk aan het zoeken naar de auto met daarin de overvallers. Ook bekijken agenten camerabeelden van deurbellen in de straat. Een paar uur eerder was er op een andere plek in Tilburg ook een beroving. De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat. "Maar dat zijn we nog aan het onderzoeken", zegt de woordvoerder.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.