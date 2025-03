Supersterren buitelen over elkaar heen om te dansen met deze groep

Het klinkt haast te bizar om waar te zijn maar de Amerikaanse superster Lizzo kwam voor de choreografie in haar nieuwe clip toch echt uit in...Waalre. En wel bij dansgroep CDK Company. Sinds de groep te zien is in Lizzo's clip kan het niet meer stuk. "Er zitten heel mooie opdrachten aan te komen."

Die clip ontplofte op het internet, dusdanig dat ook CDK Company bekendheid kreeg. “Het balletje bleef maar rollen, zeg maar. En nu dus Lizzo.” Ja, de jongste naam in het rijtje supersterren dat van CDK's diensten gebruik wil maken is niemand minder dan zangeres Lizzo, met vier Grammy-awards en een Emmy niet de minste naam in de muziekwereld.

Maar de vraag is dan toch hoe Lizzo specifiek in Waalre uitkomt. "Ze zag ons bij andere artiesten, en daarna heeft ze ons meteen een mailtje gestuurd. Ze zei dat ze graag met ons wilde werken. Nou, dan word je wel even gek, hoor. Dat is amazing, zo’n grote Amerikaanse artiest.”

CDK Company ging voor de opname van de clip naar Praag. “Daarvoor moesten we wekenlang oefenen, maar het eindresultaat is super geworden. Het was ook voor ons echt een heel grote productie. Het leek wel Hollywood daar, met grote sets en een gigantisch productieteam.”

'Samen maken we magie'

Mauro van de Kerkhof uit Helmond is danser bij CDK Company. Voor hem is het succes van de groep soms amper te bevatten. Hij is pas 22 maar danst plots met regelmaat in clips van supersterren. “Ja, wat moet ik zeggen...dit is een heel bijzonder dansgezelschap”, legt hij uit. “Dit zijn de beste dansers uit de hele wereld. En toch komen we samen hier in Waalre om magie te maken.”

Ook voor Mauro begon het bij Troye Sivan. En ook voor hem is dat balletje doorgerold naar Lizzo. “Ja, het is heel grappig hoe snel dat gaat. Opeens herkennen mensen je hier uit de buurt. Dat is best wel raar. Mensen kijken online naar je, maar als mensen je dan ook op straat herkennen, voelt alles opeens heel echt”, lacht de Helmonder.