Bedreigingen om azc: 'Het wordt op een onfatsoenlijke manier gespeeld'

Over de komst van een asielzoekerscentrum voor driehonderd vluchtelingen in Heerle is al meer dan een jaar veel discussie. In het dorp is veel tegenstand en dat leidde de laatste weken zelfs tot bedreigingen aan het adres van raadsleden en wethouders van de gemeente Roosendaal, waar Heerle onder valt. "Het wordt zo op een onfatsoenlijke manier gespeeld", zegt een raadslid.

Christian Villee, fractievoorzitter van GroenLinks, zegt dat zijn partij dagelijks veel mails ontvangt, waaronder mails met ‘inhoud die je liever niet ontvangt’. Persoonlijk ontving hij er geen. Collega’s van andere partijen hebben volgens hem wel persoonlijk bedreigende mails ontvangen. “Maar dit is natuurlijk niets nieuws, dit speelt al langer." In Heerle is al ruim een jaar veel verzet tegen het azc voor driehonderd vluchtelingen. Op 2 april neemt de gemeenteraad een besluit.

"Ik ben erg geschrokken van de beledigingen die ik over me heen heb gekregen."

Een raadslid van een andere partij laat weten dat ze via de fractie een vervelende mail heeft ontvangen, gericht aan haar persoonlijk. Ze wil niet met naam en toenaam genoemd worden, omdat ze niet nóg meer olie op het vuur wil gooien. “Ik ben door iemand persoonlijk aangesproken op het standpunt van onze partij. Iedereen mag iets van dat standpunt vinden, daar kun je gesprekken over voeren. Maar dan moet je niet degene die dat standpunt verwoordt, persoonlijk aanvallen. In de mail stonden veel onwaarheden over mij. Ze mogen alles van mij vinden, maar geen leugens verspreiden.”

Het raadslid dacht erover na om te stoppen, maar blijft toch in de politiek. “Als we in een democratie niet meer ons standpunt kunnen verkondigen zonder dat we vervelende, hatelijke reacties krijgen, dan raakt dat direct onze democratie. Daar wil ik niet aan meewerken. Ik ga mijn werk dan ook niet neerleggen.” Al is het haar niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik ben best wel geschrokken van de beledigingen die ik over me heen heb gekregen. Het wordt zo op een onfatsoenlijke manier gespeeld.”

"Ik ben bang dat het alleen maar erger wordt."

Peter Raijmakers van de Roosendaalse Lijst zegt dat zijn partij geen bedreigingen ontving. "We zijn tegen de locatie die nu gekozen is voor het azc", legt hij uit. Hij steunt bedreigde collega’s: "Het debat wordt druk bezocht en er is veel emotie, maar bedreigen gaat altijd te ver", vindt hij. Raijmakers is bang dat de spanningen kunnen oplopen na 2 april, als een beslissing wordt genomen: "Al hoop ik natuurlijk dat dat niet zo is." Fractievoorzitter Jac Wezenbeek van Vitaal Liberaal wil niet reageren op vragen over de bedreigingen. En burgemeester Mark Buijs laat weten dat hij respect heeft voor de emoties van mensen, maar dat er ook een grens is. "Ik begrijp dat het spannend is voor bewoners, maar het mag nooit persoonlijk zijn." Over de aantallen en de soorten bedreigingen wil Buijs niks zeggen. Ook wil hij niet loslaten of er aangifte is gedaan. Buijs geeft aan dat bezoekers die zich vooraf aanmelden gewoon weer welkom zijn bij de beslissende raadsvergadering op 2 april: "We gaan nu niet plots publiek weren, maar gaan wel samen met het college kijken hoe we deze vergadering veilig kunnen laten verlopen, zoals de eerdere twee bijeenkomsten ook goed verlopen zijn." Of de beveiliging en de politie-inzet wordt opgeschroefd, wil hij niet zeggen.

"Ik weet honderd procent zeker dat niemand van ons hier achter zit."

In Heerle zijn twee actiegroepen actief die niet willen dat er een azc komt aan de Bergsebaan in het dorp. Ginger Wijngaards, van de werkgroep Laat Heerle Met Rust is op de hoogte van mails die zijn rondgestuurd. “Ik weet dat er raadsleden zijn die mails hebben gekregen, dat is niet hoe het hoort. Die komen absoluut niet uit onze hoek.” Ook Chantal Vervaart van ‘Geen AZC Heerle’ weet zeker dat er vanuit hun actiegroep geen berichten zijn gestuurd naar raadsleden of het college. Bedreigingen zijn bij haar niet bekend. Ze heeft tussen april en juni ooit gehoord dat er wat speelde, maar de laatste tijd juist niet meer. “Maar ik ben wel benieuwd wie dit doet. Ik vind het afschuwelijk, dat moet je niet doen. Ik weet honderd procent zeker dat niemand van ons hier iets mee te maken heeft.” In een persbericht riep de gemeente Roosendaal inwoners eerder donderdag op om het debat over het azc in Heerle 'met respect en fatsoen te voeren'.