Horror is Rolf wel toevertrouwd, zijn monsters schitteren op Netflix

Als kind was Rolf te Booij al gefascineerd door films als Star Wars. Nu is hij een succesvolle maker van maskers en poppen van vooral aliens en monsters voor films en series. Op het festival the Art of the Department in het Klokgebouw in Eindhoven kunnen liefhebbers van films, animatie en games kennismaken met zijn creaties die de verbeelding tot leven brengen.

"Ik heb de bijnaam de Flying Dutchman omdat ik zo snel kan werken", zegt Rolf met een lach. In het Klokgebouw laat hij zien hoe hij met klei zijn creaties maakt. "Ik geef een demonstratie van hoe ik normaal in mijn atelier in Haarlem concept- ontwerpen maak voor films en series. Jarenlang heb ik bij mijn ouders in de schuur geoefend en later heb ik stage gelopen bij bedrijven in Europa die dit soort creaties maken." In zijn atelier in Haarlem werkt Rolf voor Nederlandse, Duitse en Belgische films en voor opdrachtgevers als Netflix en Amazone. Wat opvalt: al zijn maskers en poppen zien er alien- en horrorachtig uit: "Ik zeg altijd romantische films en komedies hebben ons werk niet nodig dus focussen wij op enge dingen."

Een creatie van Rolf (foto: René van Hoof).

De poppen, maskers en dieren die Rolf maakt, zien er zo echt uit dat mensen er soms van schrikken: "Ja, we hebben wel momenten dat er iets in ons atelier ligt - bijvoorbeeld een menselijk lichaam - waar mensen bang van worden. Voor ons is dat een dagelijkse bezigheid, maar er kwam een keer een postbode binnen en die dacht dat het om een echt lichaam ging en die schrok zich rot. Dat is wel perfect dat je met siliconen iets kunt maken waarvan mensen denken dat het echt is." "We hebben het zo druk dat we bijna ruimte tekortkomen. In december maakten we een bewegende dinosaurus voor museum Naturalis in Leiden en dan zijn er natuurlijk de internationale opdrachtgevers." Rolf noemt het maken van levensechte maskers en poppen 'best moeilijk'. In Nederland zijn er volgens hem dan ook maar een paar mensen die het kunnen.

Creaties van Rolf (foto: René van Hoof).

Het festival in het Klokgebouw wil mensen kennis laten maken met de makers van maskers en poppen die ervoor zorgen dat we in een film of serie mee worden genomen in een verhaal. Bij de stand van Rolf is het deze donderdag een drukte van belang. Twee dames die in de game-industrie werken wagen een poging om iets met klei te maken. "Maar het zal wel bij een poging blijven", zeggen ze lachend, want het valt niet mee. Een jongeman uit Litouwen, die in Rotterdam studeert, kijkt vol bewondering: "It's amazing (red. het is geweldig)."

Creatie van Rolf (foto: René van Hoof).