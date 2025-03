112-nieuws: botsing met twee auto's • vrouw (94) vergist zich in gaspedaal

11.40

De politie was in Tilburg sinds gisteren met een politiehelikopter op zoek naar een vermiste vrouw. Ze hebben op die manier boven de wijk Broekhoven gezocht. Inmiddels is ze gevonden, bij de bushaltes bij het Centraal Station.

De vrouw is 70 jaar oud en loopt met een rollator. Waarom ze even verdwenen was, is niet bekend.