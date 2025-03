112-nieuws: brand in schuurtje • kettingbotsing op N65

16.08

Een hoogbejaarde man in Dussen is donderdagavond bestolen door nepagenten. Hij werd rond negen uur 's avonds gebeld door een zogenaamde politieagent, die de man waarschuwde dat er inbrekers actief waren. Uit voorzorg zou ze een rechercheur langs sturen, die zijn dure spullen zou ophalen en zou opbergen. Het slachtoffer kreeg een cijfercode van de vrouw, die zou hij dan later van de rechercheur te horen krijgen, zodat hij zeker wist dat het allemaal te vertrouwen was.

Een uur later stond de rechercheur bij de man voor de deur. De rechercheur maakte overal foto’s van en beroofde het hoogbejaarde slachtoffer in de tussentijd van zijn kostbaarheden en sieraden met een emotionele waarde. Ook zijn bankpas werd meegenomen en daar is geld mee gepind. Hoeveel geld de man afhandig is gemaakt, is niet bekend.