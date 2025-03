Dodelijke aanvallen met V1's herdacht in Bergen op Zoom

Het zijn vergeten rampen, de aanvallen met V1's en V2's in Brabant. Tachtig jaar geleden ploften ze overal neer. Met veel doden en gewonden en enorme schade. En dat terwijl onze provincie al grotendeels was bevrijd. Maar de Tweede Wereldoorlog bleef dichtbij. Bergen op Zoom werd binnen een week getroffen door twee dodelijke aanvallen. Zaterdag werden de slachtoffers herdacht. Een van de overlevenden was er bij. Hij werd als jongetje van vijf levend onder het puin vandaan gehaald.

Massagraf "Ze had mijn jongere zus vast en beschermde haar met haar armen. Die overleefde het ook, ja. En ze leeft nog steeds." Kees kan er goed over praten. Veel herinneringen heeft hij niet. Zijn moeder kan hij zich nog amper voor de geest halen. Hij weet dat alle 23 lichamen op karren naar de katholieke begraafplaats zijn gebracht. En daar rusten ze nog steeds in een massagraf dat in 2021 volledig is gerestaureerd. "Ik kom hier regelmatig. Ik hou 't een beetje bij", zegt Kees.

1 maart 1945. Iets na tien uur in de ochtend. Kees zit bij zijn oma aan de rand van de binnenstad van Bergen op Zoom wat te tekenen. Wat ze niet weten is dat er een vliegende bom richting de stad onderweg is, met bestemming de haven van Antwerpen. Maar de V1 zet ineens de daling in, richting de Burgemeester Van Hasseltstraat.

De V1's vlogen over onze provincie. Maar ze mankeerden wel eens wat, waren niet goed ingesteld of werden neergeschoten door luchtafweer. Honderden bommen stortten zo vroegtijdig neer. Dat veroorzaakte veel schade en ook vielen er overal veel doden en gewonden. Later stortte er ook wel eens een V2 neer, dat was een supersonische raket die nauwelijks neer te schieten was.

De V1 was een vliegende bom. 'V' staat voor 'Vergeltungswaffe' , zoiets als vergeldingswapen of wraakwapen. Hitler Duitsland lanceerde de V1's vanaf zomer 1944 vanuit onder meer Wassenaar en Overijssel. Doelwit was Londen maar na de bevrijding werd ook Antwerpen bestookt. De haven was belangrijk voor de geallieerde bevoorrading.

Zo'n vijftig mensen zijn deze zaterdagochtend samengekomen voor toespraken en bloemen op de Bergse begraafplaats. Journalist Ad Rooms vertelt over die gitzwarte dagen 80 jaar geleden. "Bergen op Zoom lag precies op de vliegroute van die moordwapens. De V1's zorgden voor veel zweet en spanning. De mensen op de grond hadden een bekend gebedje: Onze Lieve Vrouwke geef dat ding nog een douwke". Maar bidden hielp niet altijd.

Onschuldige burgers

Op 25 februari 1945 ging het mis. Het was half zes in de ochtend. Bijna iedereen in Bergen op Zoom lag nog in een diepe slaap. Geallieerde luchtafweer had een V1 geraakt en die koerste recht op de stad af. Op de Van de Rijtstraat, waar nu het voormalige V&D pand staat. De bom sloeg in en de brandweerkazerne, het politiebureau en rechtbank werden verwoest. Er vielen tien doden en honderden gewonden. "Een paartje dat net was getrouwd, een jongetje van zes en een onderwijzeres. Tien onschuldige burgers in hun slaap verrast", zegt Rooms.

Op 1 maart volgde een nog grotere ramp. In Burgemeester Van Hasseltstraat. Door de inslag van de V1 stierven 23 mensen en vielen meer dan 300 gewonden en werd een compleet woonblok verwoest. De ramp had veel groter kunnen zijn want dichtbij zat een volle school met wel 800 leerlingen en een ziekenhuis.