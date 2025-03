Man werkt vrouw hardhandig huis uit na vreemdgaan maar krijgt geen straf

De sinterklaasavond van een echtpaar uit Rijen eindigde afgelopen jaar in een drama. Na pakjesavond met hun kinderen kreeg het stel flinke ruzie toen bleek dat de vrouw een ander had. En dat na een relatie van zestien jaar.

De halve nacht ruzie En nu zit de Rijenaar op deze vrijdag voor de rechter voor huiselijk geweld. Zijn aanstaande ex deed aangifte en de lijst van beschuldigingen loog er niet om: slaan, schoppen, hard vastpakken en over de grond sleuren. De vrouw verklaarde bij de politie dat ze de drempel van de voordeur later nog voelde in haar rug nadat ze naar buiten was gewerkt. Ze had zich ook aan de deurpost vast moeten houden om nog wat kleren te kunnen pakken.

De man (40) was vrijdag flink geëmotioneerd in de rechtbank in Breda. Het heeft hem diep geraakt dat hij er op zo’n bizarre manier achter moest komen dat zijn vrouw vreemdging. Op sinterklaasavond liet ze nog niet veel los, maar toen de man de naaktfoto’s en filmpjes zag op 19 december drong de waarheid hard bij hem binnen. De man op de filmpjes en foto’s was een man die meerdere keren per week bij het gezin langskwam en die ze ook kennen van de camping.

De emoties liepen hoog op maar dat was nog niets vergeleken met twee weken later toen de details van de buitenechtelijke relatie bekend werden. De man zag op foto’s en filmpjes op de telefoon van zijn vrouw dat ze al acht maanden met een goede bekende vreemdging. En toen barstte de bom pas echt.

De man had een heel ander verhaal. Hij bezwoer dat hij zijn vrouw niet had geslagen of over de grond gesleurd. Op sinterklaasavond was er alleen de halve nacht ruzie geweest, maar op 19 december was er wel meer gebeurd. Toen opende hij ’s avonds laat de telefoon van zijn vrouw en vond de seksvideo’s en naaktfoto’s.

Toen hij zijn vrouw daarmee confronteerde en haar uitschold, ontstond er volgens hem een duw- en trekpartij. Beiden gleden van de trap. Bij de voordeur zou hij haar bij de bovenarmen hebben vastgepakt en buiten gezet. Ondertussen waren de jonge kinderen wakker geworden, zij waren getuigen van alle herrie in huis.

Drie jonge kinderen

Sinds het uitkomen van het bedrog liggen de twee in scheiding. Maar wat er ook is gebeurd, de man en de vrouw maken zich wel sterk om hun drie jonge kinderen de best mogelijke opvoeding te geven, zo bleek. De rust is wedergekeerd en om en om verblijven de ouders in het huis in Rijen. Dagelijks is er contact tussen de twee over de kinderen en het huishouden.

En dat kon de politierechter wel waarderen. Hij woog het bewijs wat er in het dossier zit af en kwam tot de conclusie dat er op 5 december niks strafbaars te bewijzen viel. Wat er op 19 december gebeurde, is wel een ander verhaal maar ook daar zag de politierechter geen bewijs voor fysiek geweld als slaan en schoppen. Het letsel dat de vrouw had na die avond, kan ook goed zijn ontstaan door de worsteling op de trap en het vastpakken bij de voordeur.

En dat vond hij niet genoeg bewijs voor huiselijk geweld. Daarom kon de politierechter niets anders doen dan de man vrijspreken.