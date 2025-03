Verzet van buurtbewoners schrikt COA niet af voor komst asielopvang

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) laat zich niet afschrikken door de demonstraties, de intimidatie en de brandstichting van de afgelopen dagen tegen de komst van een mogelijk asielzoekerscentrum in Berlicum. "Wij willen nog steeds een azc op deze plek", laat een woordvoerder van het COA weten.

"Wij krijgen vaker te maken met weerstand en verzet tegen een azc", vertelt de woordvoerder. "Op informatiebijeenkomsten voor een nieuw azc komen soms driehonderd bewoners af. Het is een kleine groep tegenstanders die zich luidkeels laat horen, dat geeft geen volledig beeld of er draagvlak is."

Het COA laat zich daarom niet intimideren door de demonstraties, brandstichting en de varkenspoten die in Berlicum zijn opgehangen. "Als we alles waar verzet tegen is in Nederland niet moeten doen, dan hadden we geen supermarkten of defensielocaties meer want daartegen is soms ook verzet vanuit buurtbewoners."