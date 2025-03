Wietexperiment niet meer terug te draaien: 'Het gaat gewoon gebeuren'

Over een aantal weken is het zover: na een jarenlange aanloop gaat het wietexperiment officieel van start. In tien gemeenten in Nederland, waaronder Breda en Tilburg, mag vanaf 7 april alleen nog maar legale cannabis worden verkocht. Het experiment loopt de komende vier jaar. Daarna wordt de conclusie getrokken of wiet wel of niet legaal wordt in Nederland. Maar is er na deze proef nog wel een weg terug? "Drugsbeleid is nooit af."

Drugshistoricus Arjan Nuijten is optimistisch over de legalisering. "Het gaat gewoon gebeuren, tenzij we een of andere totaal andere draai krijgen in de samenleving. Het is wel spannend hoe de politiek de komende jaren gaat uitpakken." Maar volgens hem is terugdraaien van het experiment ook geen optie. "Je kunt niet tegen die coffeeshops in Breda en Tilburg zeggen: 'Jongens, we gaan het toch weer anders doen.'"

Daar is Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, het mee eens. "Ik ben ervan overtuigd dat we het niet kunnen terugdraaien. Het feit dat we in Nederland al meer dan dertig jaar gedoogd hebben, heeft ons een bijzondere positie opgeleverd. Ondertussen worden we ingehaald door andere landen die zonder gedogen in één keer overgaan naar legale teelt en verkoop."

Als het aan Weterings ligt, kan legaliseren ook sneller. "Als we uit volle overtuiging weten dat we met legaal geteelde wiet de Nederlandse markt kunnen bedienen, hoeft het experiment wat mij betreft geen vier jaar te duren." Volgens de Tilburgse burgemeester komen we op een punt dat er ook internationale handel in legale wiet zal ontstaan. "In de toekomst zal cannabis net als tomaten gewoon de grens overgaan."