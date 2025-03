Hans poetst op vrije dag eigeel van ramen na uit de hand gelopen protest

Schoonmaker Hans Olieslagers is de ramen van het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel vrijdag schoon aan het spoelen. Bij een uit de hand gelopen protest over de komst van een azc in Berlicum zijn er donderdagavond honderden eieren tegen het raam gegooid. Hans moet flink doorpoetsen en dat op zijn vrije dag. "Ik heb nog nooit zoiets gezien."

"Het is inmiddels redelijk schoon, maar het was een grote puinhoop toen ik hier vanochtend om zes uur aankwam", vertelt Hans. "De actievoerders hebben honderden eieren tegen het raam gegooid." Zes vegers en een veegwagen hebben al een deel van de rommel weggehaald voor de komst van Hans en zijn collega's. Met borstels, zeep en een hoge drukspuit proberen zij het gemeentehuis zo schoon mogelijk achter te laten voor het weekend. "Maar ik denk dat we maandag weer verder moeten", zegt Hans.

De eierresten worden door Hans en zijn collega's schoongemaakt (foto: Imke van de Laar).

De schoonmaker woont in de buurt van het gemeentehuis en had donderdagavond al door dat het flink uit de hand liep. "Ik wist dat er iets mis was. Vrijdag heb ik normaal een vrije dag, maar ik woon in de buurt en het was moeilijk om collega's hier te krijgen dus vandaar dat ik hier vanochtend vroeg stond." Hans keurt de manier waarop actie is gevoerd, net als andere buurtbewoners, af. "Ze mogen demonstreren van mij, maar geen eieren tegen de ramen gooien en dingen vernielen. Van ons gemeenschapsgeld moet er vervolgens schoongemaakt worden", zegt een buurtbewoner.

"Het was een flinke herrie door al het vuurwerk dat werd afgestoken", zegt een vrouw die in de buurt woont. "Ik snap dat mensen willen demonstreren als zij overvallen zijn door de komst van het azc, maar probeer wat medemenselijkheid te tonen. Er wonen vlakbij ook mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor de oorlog en die krijgen hier nu mee te maken."

"Gun mensen die vluchten voor oorlog de kans om hier tot rust te komen."

Zelf is ze niet tegen de komst van het azc. "Van de mensen uit Oekraïne maar ook van mannen uit Syrië die hier in de buurt hebben gewoond, hebben wij nooit last gehad. Gun mensen die vluchten voor oorlog de kans om hier tot rust te komen, want zover ik het heb begrepen komen er geen economische vluchten in dit azc." Een man die in de buurt werkt, is ook niet te spreken over de manier van protesteren. "Het is een uiting dat mensen zich niet gehoord voelen en daar komt veel boosheid bij los, maar ik vind niet dat je dit goed moet praten. Het is jammer dat het op deze manier moet, want van ons geld moet er nu worden schoongemaakt", zegt hij. De actiegroep 'Natuur zegt nee tegen azc' staat niet achter de komst van het azc, omdat het op een weiland gebouwd moet worden dat tegen een beschermd natuurgebied aan ligt. De actiegroep is bang voor schade aan de natuur.

"Ik ben er emotioneel onder."

"Wij distantiëren ons van de gebeurtenissen die dinsdag zijn voorgevallen", zegt Dionne Kuper van de actiegroep. "Ik heb er heel slecht van geslapen en ben er emotioneel onder." De actiegroep is nog steeds tegen de komst van het azc, maar wil dit via een gangbare juridische weg voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld met een petitie die inmiddels drieduizend keer is getekend. "We leven in een democratie dus natuurlijk mag je demonsteren, maar wel op een manier die binnen de fatsoensnormen past", sluit Kuper af.