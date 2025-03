Samenscholingsverbod na steekpartij en aanhoudende vernielingen

Er geldt vanaf zaterdag een samenscholingsverbod rond het Monseigneur Nolensplein in Breda. Dat heeft de gemeente besloten na aanhoudende overlast door jongeren. Het verbod houdt in dat jongeren onder de 25 niet op die plek met meer dan vier personen mogen samenkomen, en geldt tot eind september.

Afgelopen zondag werd er in de wijk nog een minderjarige jongen in zijn been gestoken. Buurtbewoners zagen even daarvoor jongeren met messen zwaaien. Maar die steekpartij is volgens de gemeente niet de directe aanleiding voor het samenscholingsverbod.